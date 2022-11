Lazio, due anni fa la vittoria per 4-3 a contro il Torino nel segno di Caicedo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torino-Lazio 3-4 occupa di diritto un posto tra le partite più emozionanti della storia della Serie A. Un match ricco di ribaltoni che alla fine ha premiato l'allora formazione di Inzaghi e ha fatto sobbalzare dal divano i sostenitori biancocelesti. Al vantaggio di Andreas Pereira hanno risposto subito Bremer e Belotti. Nella ripresa Milinkovic-Savic trova subito il pari, ma a pochi minuti dal termine Lukic portava avanti i granata. A quel punto nemmeno il più ottimista avrebbe potuto sperare nei tre punti. Ed invece la Lazio diede vita ad un finale per cuori forti. Immobile al 95' firmava il 3-3 su rigore che sembrava fissare il risultato finale sul pareggio. In quel periodo però bisognava fare i conti con la zona Caicedo, già autore di altre reti all'ultimo respiro. L'ecuadoriano in mischia trovava il guizzo giusto per battere Sirigu e faceva esplodere l'intera panchina biancoceleste. L'unica grande pecca è che in pieno periodo covid, si giocava a porte chiuso e nessun tifoso laziale ha avuto la fortuna di poter vivere da vivo una partita a dir poco clamorosa.