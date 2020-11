Lazio, è Caicedo l’MVP del match contro il Torino - VIDEO

Non poteva che essere lui il migliore di Torino - Lazio. Quando nessuno ci credeva più, come spesso è accaduto, arriva Felipe Caicedo, segna e la partita solo allora può finire. La pantera biancoceleste ha colpito ancora al minuto 98' e ha permesso alla squadra di Inzaghi di portare a casa tre punti importantissimi e incredibili per il modo in cui sono arrivati. È lui quindi l'MVP del match, ma del resto quel posto non poteva rubarglielo nessuno.

