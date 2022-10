Lazio, è nato il piccolo Andrea: gli auguri della società a Immobile e Jessica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La bella notizia in casa Immobile l'ha portata l'arrivo del piccolo Andrea! Pochi minuti fa infatti, l'attaccante della Lazio ha reso nota la nascita del quarto figlio tramite il proprio account Instagram. Una foto che racchiude tutta la dolcezza del piccolo bebé e la gioia di Jessica e Ciro, ancora genitori! Giornata di festa anche per i piccoli fratellini Giorgia, Michela e Mattia che non vedono l'ora di abbracciare il loro piccolo amore. A festeggiare il dolce arrivo è stata anche la società con un comunicato ufficiale tramite il proprio sito: "Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Immobile e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Ciro, a mamma Jessica e ai tre fratellini Michela, Giorgia e Mattia".