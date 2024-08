Lazio, è sempre derby. Zaccagni supera anche Pellegrini: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Capitano e numero 10. Mattia Zaccagni si è preso la Lazio. È stato lui a segnare il gol del parziale 2-1 all'esordio in campionato contro il Venezia, dopo il calcio di rigore conquistato da Castellanos. Secondo quanto riportato da Opta, la rete avrebbe permesso all'attaccante biancoceleste di superare Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, in una speciale statistica. L'ex Verona infatti, dalla stagione 2021/22, ha partecipato a ben 35 gol in Serie A (23 reti, 12 assist), una in più del trequartista giallorosso (a quota 34). Meglio di loro ha fatto solo Antonio Candreva (40).