Lazio, è tempo di eSports: domani amichevole con il Nantes

Non sul campo, ma su schermo. La Lazio torna a giocare, ma con un joistick in mano. Infatti, domani alle 17:00, il club biancoceleste affronterà il Nantes a Pes20. Di nuovo tempo di eSports, dunque. Dopo i test internazionali sostenuti con Lecce e Galatasaray, LDLC OL e Midtjyllan, si torna a lottare su console contro la società francese. L'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch biancoceleste. Un modo diverso per seguire il calcio e tenersi compagnia in questi giorni di quarantena.