Lazio, ecco la mostra su Maestrelli al Foro Italico: quando sarà visitabile

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Le commemorazioni per Tommaso Maestrelli nell'anno del centenario della sua nascita proseguono senza sosta. D'altronde non potrebbe essere diversamente. Il "Maestro", storico allenatore della Lazio del primo scudetto oltre ad aver scritto delle pagine indelebili del club biancoceleste, è stato amato e apprezzato dall'intera città di Roma. Dopo quella andata in scena a metà novembre al Lazio Style di Via di Propaganda, ecco quindi la mostra fotografica inaugurata all'Ice Park del Foro Italico. Sarà possibile ammirare immagini inedite di Maestrelli e dei giocatori della Lazio campione d'Italia del 1974, non solo impegnati sul campo da gioco ma anche durante gli allenamenti e la vita privata. La mostra è stata organizzata dal Comitato organizzatore del Centenario della nascita del Maestro (Lazio Ciclismo, Lazio Motociclismo, Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, e Lega dei Collezionisti) e patrocinata e sostenuta dalla Regione Lazio. Sarà possibile visitare la galleria fino al 28 dicembre 2022 dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 20:00.