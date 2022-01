Lazio-Empoli, Giua dà gol poi lo toglie: ecco cosa è successo

Incredibile ciò che è successo durante Lazio-Empoli. Il minuto chiave è il 78', sul risultato di 2-3 per gli ospiti. Luis Alberto calcia il solito calcio d'angolo tagliato. La palla sfila e finisce in zona Patric che, da dentro l'area piccola, la spinge in rete in qualche modo firmando il 3-3. Il gol è buono, ma gli uomini Andreazzoli protestano per un presunto tocco di mano. Giua, accerchiato da entrambe le compagini, inizia il colloquio con la sala Var. Il direttore di gara fischia e indica il cerchio di centrocampo facendo esultare la tifoseria biancoceleste, ma poi ci ripensa. Dopo un ulteriore confronto con Banti, il fischietto di Olbia va a rivederla al Var e decide di annullare la rete del difensore spagnolo. Il risultato rimane invariato.