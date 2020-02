Lazio, ‘Er Faina’: “Oggi dobbiamo farne tre. Giroud? Avrei preso Petagna…” - VD

Anche Damiano 'Er Faina', star del web e tifoso biancoceleste, si è espresso sulla sfida di questo pomeriggio tra Lazio e Spal e sull'ultima sessione di calciomercato. Intervenuto ai nostri microfoni, di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi non mi aspetto la prova del derby. Vedendo ieri la Roma, mi scatta quella dose di veleno in più. Non mi voglio tanto esporre, ultimamente quando mi espongono succede sempre il contrario. Nonostante la Spal abbia fatto degli acquisti importanti, credo che le manchi un perno come Andrea Petagna, per me l’unico che può salvare questa squadra. Oggi dobbiamo fare tre gol, secchi e sinceri. Petagna poteva servire alla Lazio? Avrei preso più lui che Giroud, carta d’identità alla mano può rendere di più. Peccato non sia arrivato il francese, anche se io avrei puntato su altre zone del campo. Obiettivi? Credo che potremo arrivare in Champions, l’unica squadra che mi mette un po’ paura è l’Atalanta. Spero anche in un secondo posto, che ci potrebbe dare uno slancio per il prossimo anno. Scudetto? Visto il mercato di gennaio, teniamoci stretto il terzo posto".

