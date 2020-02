Lazio esagerata, a febbraio puoi avere gli stessi punti del maggio scorso

Diciannove risultati utili consecutivi (15 vittorie e 4 pareggi) e un secondo posto a un solo punto dalla capolista Juventus. Sono questi i numeri della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti volano e domenica hanno una grande occasione. Vincendo a Genoa, infatti, Immobile e compagni raggiungerebbero a febbraio i 59 punti con cui hanno chiuso la passata stagione. Lo scorso campionato non è stato tra i più esaltanti, ma questo dato fa capire quanto stiano andando forte i capitolini. Mancano tredici giornate che saranno come delle finali. Il popolo biancoceleste sogna in grande ora sta alla squadra continuare a trasformare questi sogni in realtà.

