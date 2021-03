Lazio eSport, inizia il campionato: il sostegno di Acerbi, Luis Alberto e Correa - VD

Mentre la squadra di Inzaghi è in piena corsa per un posto in Champions League il prossimo anno, la Lazio eSports è pronta a iniziare il campionato di eSerieATim di PES2021 dove dovrà vedersela con Juventus, Parma, Spezia e Roma nel girone A. Il cammino dei biancocelesti inizierà proprio oggi alle 13 con il derby capitolino. I calciatori della Lazio hanno fatto il loro in bocca al lupo per il torneo che sta per iniziare. Joaquin Correa, Francesco Acerbi e Luis Alberto hanno lasciato dei videomessaggi motivazionali pubblicati dalla Lazio eSports su Twitter.