Lazio, Fabiani: "Greenwood e Fazzini? Ci abbiamo provato, ma..."

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è attiva sul mercato e sta lavorando per regalare a Baroni un centrocampista. Attualmente il principale indiziato sembra Cesare Casadei, ex Inter, ma all'inizio della finestra di calciomercato la Lazio è stata vicinissima a Fazzini. Il talento dell'Empoli ha spinto per approdare nella capitale, ma i toscani hanno fatto muro e quindi la società si è guardata intorno in cerca di un'alternativa.

Il ds Fabiani ha confermato in esclusiva a Il Corriere della Sera questa dinamica, spiegando che è stato fatto tutto il possibile per portarlo a Roma. Lo stesso vale per Greenwood, per cui state offerte circa 32 milioni di sterline, ma l'inglese ha preferito andare altrove: "Quando le cose vanno così, non ci possono essere rimpianti".