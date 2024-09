Lazio, Fabiani riceve il Premio Colalucci: le sue parole

Nella giornata di ieri si è svolto presso il Circolo Antico Tiro a Volo, in Via Eugenio Vajna, il decimo anniversario del Premio Colalucci, lo storico fondatore del ‘Tifone’, cronista sportivo romano scomparso nel 1984. Organizzato, come in ogni occasione, da Guido D'Ubaldo - presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio - è stato l'occasione per conferire i vari riconoscimenti, ma anche per veder sfilare figure note appartenenti al mondo sportivo capitolino, ma non solo. Tra queste, è stato invitato anche il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, che come riporta il messaggero ci ha tenuto a ringraziare D'Ubaldo per l'invito: "Ringrazio D’Ubaldo per il premio sono onorato di essere qui".