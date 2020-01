Lazio, Falchi: “Squadra compatta e combattiva, un piacere vederla in campo”

Questa mattina, una folta rappresentanza laziale nel corso del Tg2 Italia. Presenti nel programma, infatti, il presidente Claudio Lotito, lo storico capitano Pino Wilson, Marco Parolo, Suor Paola ed Anna Falchi, Quest'ultima ha dispensato complimenti nei confronti della squadra guidata da Simone Inzaghi, esprimendosi anche sul derby della Capitale, in programma domenica alle 18: “Supercoppa? Abbiamo una squadra che dimostra di avere fame di vittoria. Vederli in campo è una gioia, è un gruppo talento compatto e combattivo. Quest’anno è più facile esser laziali, ora sono tutti laziali. Non si fa, bisogna essere coerenti. Derby? E’ una partita sé, come una finale”.

