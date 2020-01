Nel corso del Tg2 Italia, in onda su Rai 2, Suor Parola, tifosa della Lazio d’eccezione, ha svelato qualche aneddoto relativo alla sua fede biancoceleste: “Ho pitturato di bianco e celeste la ringhiera di casa mia. Qualche vicino s’è lamentato, gli ho risposto ‘prendi un altro colore e pitturala tu’. Non hanno fatto più nulla. Ho la bandiera che cambio ogni anno perché il sole me la rovina. Derby? Non voglio fare pronostici, volevo ricordare ai tifosi e alla squadra che mercoledì hanno un appuntamento con me. Un grazie alla Lazio, al presidente, da qualche anno non devo più scavalcare le mura dello stadio per andarci, ma vado con tutti i ragazzi. Quando non c’era ancora la copertura, saltavo”.

Lazio, Suor Paola: "A casa ho pitturato la ringhiera di bianco e celeste. Sul derby…"

