DIRETTA - Calciomercato Lazio, si raffredda la pista Paloschi. E Jallow...

CALCIOMERCATO LAZIO - Gli agenti di Alberto Paloschi hanno rilanciato, hanno chiesto spazio alla Lazio, una garanzia di continuità a Inzaghi. Non il posto da titolare, s’intende, ma quantomeno la promessa di non essere impiegati con il contagocce. Da qui in poi la pista per arrivare all'attaccante si è raffreddata, aumentando le possibilità, già cospicue, di non intervenire sul mercato. Il contatto col giocature non è stato positivo, ha sorpreso la Lazio, l’ha spiazzata, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. I costi rimangono comunque proibitivi considerando che Paloschi guadagna 1,4 milioni e perchè ha compiuto 30 anni e la Spal vorrebbe monetizzare, liberandosi a titolo definitivo del suo cartellino. Resta in attesa di conoscere il suo futuro anche Lamin Jallow, 24 anni attaccante gambiano della Salernitana. Le ipotesi sul mercato degli ultimi otto giorni sono che possa essere acquistato dalla Lazio o per lui si aprirebbero piste estere. Dalll'Egitto l'offerta più alta è di 5 milioni più bonus, ma su Jallow c'è anche l'Hajduk Spalato. Sempre che non si riveli lui quella "possibilità" di cui si parla spesso in casa Lazio.

