Napoli - Lazio, scintille a fine partita: Manolas e Acerbi vengono quasi alle mani

Partita tesa, anche oltre il 90'. In Napoli - Lazio è successo di tutto, tra rigori sbagliati, espulsioni, legni e gol annullati. Alla fine la spuntano i partenopei, con le unghie e con i denti, difendendo a oltranza l'1-0. Ossigeno per gli azzurri, immeritata condanna per i biancocelesti. Che a fine partita si vedono pure sbeffeggiare da un ex Roma come Kostas Manolas, felice per la propria prestazione tutta svenimenti e spazzate alla “viva il parroco”. Un po' troppo felice, forse, tanto da portarlo a esultare in faccia ai giocatori della Lazio. Acerbi non la prende bene e gli dice qualcosa, irritando il greco che decide di andare muso a muso con il Leone. Nel video pubblicato da alcuni tifosi partenopei presenti sugli spalti, si vede Luperto accorrere immediatamente per separare i due. Poi ognuno per la propria strada: il Napoli avanti in Coppa Italia, la Lazio in Serie A.

