Lazio, Ferguson rivela: "Quando dissi a Stam della sua cessione in una stazione di benzina..."

L’addio al Manchester United, l’arrivo alla Lazio: la cosa complicata fu comunicargli la cessione. Sir Alex Ferguson, ex storico allenatore dei Red Devils, ha rivelato nel suo libro “Leading” i retroscena sulla partenza di Jaap Stam nel 2001, direzione Roma: "All’epoca aveva 29 anni, la Lazio ci offrì 15 milioni di sterline, ho pensato fosse un ottimo affare, soprattutto perché sapevo di poter acquistare Laurent Blanc dall’Inter con pochi soldi”. Ed ecco il difficile: “Mi sono sentito male quando ho cominciato a Jaap la nostra decisione… ero scioccato. Glielo dissi in una stazione di benzina, forse il posto non ha facilitato le cose a nessuno dei due”. Una partenza dolorosa: “Per il Manchester fu la decisione giusta, anche lui ha continuato a giocare bene per molti anni ancora. Ripensandoci oggi forse direi che è stata una cessione prematura”.