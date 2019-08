Lazio - Feyenoord, trovato l'accordo dopo la truffa nell'affare de Vrij

In via di risoluzione la questione tra Lazio e Feyenoord riguardo ai due milioni di euro destinati alle casse degli olandesi per il trasferimento di Stefan de Vrij. Il denaro - l'ultima rata del pagamento - non è mai arrivato a destinazione: un hacker era riuscito a interferire con la transazione, rubando la cifra sborsata dal club biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, le due società hanno trovato un accordo tramite un concordato presso la giustizia sportiva a Nyon: la Lazio verserà solo un milione nelle casse dei rossobianchi. Chiudendo così questa vicenda.

