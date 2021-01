Lazio - Fiorentina, Bazzani: "Caicedo si sposerebbe bene con Vlahovic"

Mercoledì sera le dirigenze di Lazio e Fiorentina si incontreranno all'Olimpico per il confronto in campionato e quella sarà la giusta occasione per parlare anche di mercato. In questi giorni si è molto parlato di un possibile passaggio di Caicedo in viola, con l'inserimento nella trattativa dell'esterno Biraghi. Il doppio ex Fabio Bazzani è intervenuto a Lady Radio per parlare di questa possibile trattativa: "Caicedo? Ottimo giocatore che si sposerebbe bene con Vlahovic, ma siamo sempre sullo stesso punto. Ribery dove gioca? Perdi gli equilibri a metterlo trequartista insieme a questi due davanti. Oggi lui vuole arrivare a rischiare qualcosa in più quando ci sarà l'opportunità. Non c'è chi ti attacca l'area di rigore, ma tutti vogliono la palla nei piedi".