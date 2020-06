Lazio - Fiorentina, le probabili formazioni: Inzaghi con gli uomini contati

Inutile guardarsi indietro, la Lazio deve pensare alla gara con la Fiorentina. A Bergamo Inzaghi ha perso altri tre calciatori per infortunio. Scelte praticamente obbligate per il tecnico, che spera di recuperare qualche pedina in vista del match di sabato all'Olimpico contro la formazione di Iachini, orfana degli squalificati Caceres e Chiesa. Distorsione alla caviglia per Cataldi: se Leiva non dovesse recuperare in tempo spazio a Parolo. Radu e Correa hanno accusato dei fastidi al polpaccio, dovrebbero essere sostituiti da Bastos e Caicedo. Conferme sulle fasce per Lazzari e Jony, ache se Marusic potrebbe tornare tra i convocabili. Patric e Acerbi verso la conferma, così come gli intoccabili Milinkovic, Luis Alberto e Immobile.

Serie A 2019/20 - 28ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 27 giugno 2020, ore 21:45

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Lazzari

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Iachini.

Squalificati: Caceres, Chiesa

Diffidati: Lirola, Pezzella, Duncan, Vlahovic

ARBITRO: -

ASSISTENTI: -

IV UOMO: -

VAR: -

AVAR: -

