Lazio - Fiorentina, Luis Alberto centra un obiettivo importante in Serie A

Serata importante quella di questa sera per Luis Alberto. Lo spagnolo ha vissuto una settimana intensa, così come tutta la Lazio, dopo il ko di Verona che ha sancito anche il ritiro della squadra a Formello. Lo spagnolo torna titolare dal primo minuto nella gara contro la Fiorentina e non solo, questo match sancisce anche le 150 presenze del Mago in Serie A. Insomma un match importante su tutti i fronti per il numero 10 con la speranza che proprio lui regali a tutti i tifosi una delle sue magie.