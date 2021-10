Lazio - Fiorentina, Marchegiani: "Con Sarri i biancocelesti cresceranno ancora"

Rialza la testa la Lazio dopo il tonfo del Bentegodi. Contro la viola arrivano tre punti fondamentali che restituiscono un pizzico di serenità più ai biancocelesti in vista della delicata trasferta di Bergamo di sabato. Nel corso del Club, il consueto salotto televisivo di Sky Sport, Luca Marchegiani ha esaltato le scelte di Maurizio Sarri mantenendo alta la cifra tecnica del centrocampo: "Ha fatto aggiustamenti non togliendo però qualità, mettendo in campo insieme Luis Alberto e Milinkovic. È stata una partita equilibrata, non spettacolare. Ma c'è una notizia: per la prima volta non ha subito gol in campionato. Sono convinto che con Sarri la Lazio crescerà ancora. Non so però dove potrà arrivare".