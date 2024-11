Lazio, Floriani Mussolini protagonista in Serie B: tra scatti brucianti e prestazioni convincenti

Brilla la stella di Romano Floriani Mussolini. Il classe 2003, in prestito alla Juve Stabia dalla Lazio, è senza dubbio uno dei più interessanti giovani talenti della nuova Serie B. In pochissimo tempo è diventato una pedina inamovibile della formazione di Pagliuca. Raramente, infatti, viene tolto dal campo a gara in corso: ha 12 presenze all'attivo, sempre dal primo minuto, tra campionato e Coppa Italia, con ben 968 minuti totali giocati.

Nell'ultima gara contro il Sassuolo, inoltre, ha registrato uno scatto 'alla Nuno Tavares': ben 36.8 km/h che hanno sorpreso e lasciato sul posto il suo avversario Rocchetti. Quando arriva sul fondo, però, proprio come il portoghese, sa anche essere decisivo. Lo scorso 4 ottobre, infatti, nella vittoria per 1-2 contro la Sampdoria, ha messo a referto l'assist per il gol decisivo di Adorante.

La Lazio a oggi osserva da lontano Floriani Mussolini e si sfrega le mani. Il prestito del giovane terzino prevede sia il diritto di riscatto per la Juve Stabia che il controriscatto per i biancocelesti. Continuando su questi livelli il valore del calciatore continuerà senza dubbio a salire.