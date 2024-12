Lazio, Focolari non ci sta: "Sono senza parole, umiliazione inaccettabile"

Una sconfitta sonante: la Lazio ha perso 0-6 in casa contro l'Inter. Ai microfoni di Radio Radio Furio Focolari ha espresso il suo pensiero sulla partita. Per lui il risultato è inaccettabile, nonostante i nerazzurri siano una delle squadre più forti del campionato. Queste le sue parole: “Non ricordo una sconfitta così rumorosa da anni. Forse non c’è mai stata. Mi trovo in difficoltà a parlare ora, non so che dire. Abbiamo visto per mezz’ora una gran bella Lazio, poi il nulla. Io vorrei ringraziare Baroni per quello che ha fatto fino ad ora, ma quello che è successo è grave. Di bello mi rimane soltanto la scena finale in cui i giocatori vengono applauditi dai tifosi. Per il resto, sono sei gol ragazzi. Avevi di fronte una squadra meravigliosa, ma sei gol non si possono prendere. La sfiga? Sì, c’è anche quella in tutti gli infortuni in difesa".



"Una debacle così non è accettabile. Ho un timore grosso: sembra che la Lazio, nel momento in cui subisce un episodio ritenuto ingiusto (anche se il rigore c’era tutto), non riesca a reagire in alcun modo, come a Parma. Dov’è andata a finire la bella Lazio del primo tempo? Nel secondo tempo è stata umiliata, un’umiliazione così fa male. Baroni rifletta sulla testa dei ragazzi, sembra che non sappiano cpsa fare dopo questi episodi. Non dovrebbe succedere una cosa del genere a livelli alti. La Lazio va applaudita e ringraziata, ma la debacle è troppo grande. Non hanno funzionato troppe cose, soprattutto la testa. Non credo ci saranno conseguenze, contro il Lecce si gioca sabato e la Lazio è in grado di andare lì dopo aver recuperato le sue energie mentali. Sapranno reagire“.