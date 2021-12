Lazio - Galatasaray, Sarri: "Rinnovo? Qui sono a mio agio. Voglio incrociare il Barcellona"

Non basta un dominio territoriale per la Lazio nello spareggio primo posto contro il Galatasaray. Deluso ma non troppo, Maurizio Sarri ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche contro la squadra di Terim: "Abbiamo fatto una buona partita tenendola in pugno saldamente senza rischiare mai. Ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri, una palla ferma. Non era facile poi giocare contro una squadra che non voleva giocare e con un terreno ingiocabile ci ha rallentato tantissimo. Per il grande predominio avuto potevamo creare qualcosa in più".

DOVE DEVE CRESCERE LA LAZIO? - "Si deve crescere nel vincere queste partite ed essere continui nel rendimento. Trasformare un predominio territoriale in qualcos'altro. In termini di ordine abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alle altre partite. Dovevamo rischiare di più, abbiamo portato mille palloni nella metà campo avversaria, qualcosa nell'ultimo passaggio è mancato".

BASIC - "E' un ragazzo tatticamente molto intelligente, ha una discreta qualità tecnica e notevoli qualità fisiche. Può crescere ancora molto, è arrivato da pochi mesi, senza parlare la nostra lingua, ha cambiato modo di mangiare e di giocare. Si sta integrando in modo veloce".

RINNOVO, LAZIO PIAZZA GIUSTA? - "Spero di sì, mi trovo bene, onestamnte sono molto a mio agio. Vediamo gli eventuali sviluppi e quello che possiamo programmare".

A CHE PUNTO E' LA LAZIO? - "Uno spera sempre di trovarne poche di difficoltà, poi nel mondo reale le difficoltà sono sempre abbastanza. Diciamo che siamo in linea con quello che ci aspettavamo".

Al termine del match il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “A livello di supremazia abbiamo fatto una partita buona e ordinata con grande controllo e abbiamo concesso pochissimo. Dispiace non aver centrato gli ottavi, c’è mancato qualcosa dentro l’area, come anche l’ultimo passaggio e qualcosa soprattutto negli ultimi venti metri di campo. Qualcosa c’è mancato sicuramente ma sono contento perché quello che mi preoccupava era la mancanza d’ordine e ora lo sto vedendo”.

PASSI IN AVANTI - “Il girone era equilibrato e l’errore all'andata può aver pesato ma non era neanche scontato passarlo perchè era difficile, non è però da considerare come un errore. Sono cose che capitano. Una partita così non può farmi andare a casa deluso e arrabbiato, lo sono solo per il risultato perché meritavamo di vincerla ma sono contento perché stiamo iniziando ad essere molto più ordinati e compatti. La difficoltà era giocare a calcio contro una squadra che non voleva giocarci, il terreno non aiutava con il nostro modo di giocare la palla a terra e questo rallentava l’azione".

LUIS ALBERTO - “Luis Alberto ha avuto un problemino in allenamento. Per fortuna gli esami strumentali hanno dato un responso negativo ma aveva comunque questo fastidio. Se potevo non sarebbe nemmeno entrato. Il Sassuolo ha un palleggio fuori categoria e sta facendo grandi risultati, ne ha sbagliate alcune con le squadre minori e ha vinto con la Juve e pareggiato con il Napoli. E’ una squadra che può mandarti fuori giri, sicuramente sarà una partita diversa da preparare e occorre avere molta pazienza”.

Interpellato da DAZN, Sarri ha commentato così il match: "C'è mancato qualcosa in area ma abbiamo fatto una buona partita, controllandola per 90 minuti senza concedere ripartenze. Abbiamo trovato una squadra che in trasferta non ha mai preso gol e che stasera non voleva giocare a calcio. Questo terreno poi non ci aiuta perché allunga molto i tempi di gioco. Evoluzione del calcio? Leggo che Sarri si lamenta ma è una constatazione, il nostro lavoro è cambiato. Se continua così smetterò. Sorteggio? Io vorrei trovare il Barcellona perché è l'unica squadra che non ho mai affrontato in carriera".