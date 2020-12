Lazio, Galderisi: "Immobile con cuore e anima, sarà fondamentale anche per l'Italia"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Galderisi ha parlato anche di Ciro Immobile e delle sue prove con la maglia della Lazio e con quella della Nazionale. Il tecnico, con alle spalle una stagione in biancoceleste, ha spiegato: "Immobile sa sempre come posizionarsi, tira spesso e vede la porta in maniera incredibile. Poi ci mette cuore ed anima, sa staccarsi benissimo per calciare e farsi trovare sulle palle sporche. Avendo chi palleggia bene intorno, attirando fuori gli avversari, grazie alla sua bravura e alla sua furbizia sa muoversi nelle zone buone. Per me è un grande attaccante, e sarà fondamentale pure per la nostra Nazionale: chi sa fare gol, continuerà a farli".

