Italia, Mancini sul sorteggio: "Una bella Final Four, ma alla fine vinceremo noi. Sulla Spagna..."

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha commentato il sorteggio della Final Four di Nations League, che ha visto gli azzurri accoppiati con la Spagna: "La Nations League è una buona competizione, ha permesso di eliminare delle amichevoli che non erano sempre prese così seriamente. Prima del sorteggio non avevo preferenze su chi affrontare, sono tutte squadre forti. La Spagna, come noi, ha cambiato diversi giocatori ed è riuscita a mettere in piedi una selezione forte, con un gioco un po' diverso rispetto al passato, ma sempre caratterizzato da un alto tasso tecnico. Sarà sicuramente una bella Final Four, ci saranno quattro tra le migliori selezioni d'Europa, sarà divertente. Ma alla fine... vinceremo noi".

GLI INIZI - Il tecnico, nella conferenza stampa online al termine del sorteggio, ha proseguito: "All'inizio della mia esperienza sulla panchina azzurra è stato difficile, poi siamo stati in grado di mettere insieme un gruppo di ottimi giocatori, un mix di giovani e di calciatori più esperti. Siamo migliorati molto come squadra, se continuiamo su questa squadra potremo toglierci diverse soddisfazioni nei prossimi anni. Mi dispiace per Chiellini, so quanto ci tenga a giocare. Mi auguro che abbia modo di recuperare per essere con noi per gli impegni del prossimo anno. Sergio Ramos è da anni uno dei difensori più forti del mondo, tecnicamente bravo e carismatico, il più importante calciatore del Real Madrid e della Spagna. Spero che i tifosi possano assistere alla fase finale della Nations League e magari tornare anche prima negli stadi".

