Nations League, sorteggiata l'avversaria dell'Italia nella Final Four

Italia, Belgio, Francia e Spagna. Saranno queste le quattro nazionali che si giocheranno le fasi finali della Nations League, in programma ad ottobre 2021 in Italia. Sono stati appena sorteggiati gli accoppiamenti della Final Four: l'Italia affronterà la Spagna, mentre l'altro match sarà tra Belgio e Francia. Gli azzurri, guidati da Roberto Mancini, sfideranno la compagine di Luis Enrique a Milano il 6 ottobre 2021. La finale, invece, è in programma il 10 ottobre.

