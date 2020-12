Calciomercato, la Lazio tra le pretendenti di Rui Silva. E dalla Spagna arrivano conferme

La Lazio tra le squadre interessate a Rui Silva. Le prestazioni del portiere del Granada in campo non sono passate inosservate e, in vista delle prossime sessione di calciomercato, il suo profilo è destinato a essere uno dei più chiacchierati. Anche perché rappresenta una vera occasione. Il suo contratto col club spagnolo è in scadenza a fine stagione e da gennaio sarà libero di firmare a parametro zero con qualsiasi società lo corteggi. In Liga ci sono diverse squadre già informate per acquistarlo, come Siviglia e Betis, ma nelle ultime ore stanno arrivando richieste anche dai club di Serie A. Come riporta calciomercato.com, e conferma il portale iberico eldesmarque.com, sia la Roma che Inter e Lazio avrebbero avviato i primi contatti. Al momento non sarebbe stata avviata alcuna trattativa, ma l'interesse rimane.

Figc, Gravina: "Dobbiamo batterci per la sospensione del decreto dignità. E sulle elezioni..."

Lazio, Di Natale: "Immobile ieri ha fatto un partitone, sta dimostrando il suo valore"

TORNA ALLA HOMEPAGE