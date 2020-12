Lazio, Di Natale: "Immobile ieri ha fatto un partitone, sta dimostrando il suo valore"

Ciro Immobile ha trascinato ancora una volta la Lazio. Il suo rigore contro il Borussia Dortmund è risultato decisivo per la conquista del pareggio e, come se non bastasse, l'attaccante sta raggiungendo il primo posto in ogni classifica del club biancoceleste. Riguardo King Ciro si è voluto esprimere Antonio Di Natale che, parlando un po' degli attaccanti in circolazione a TuttomercatoWeb.com, ha detto: "Sta dimostrando il suo valore, anche ieri ha fatto un partitone. Nella Lazio si trova alla grande speriamo faccia bene anche in Nazionale". Immobile con la maglia della Lazio sta lasciando tutti a bocca aperta e, con il tempo, riuscirà a farlo anche con la quella dell'Italia.