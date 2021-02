Lazio, Garlaschelli: "Con l'Inter sarà sfida a viso aperto"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Renzo Garlaschelli per parlare della prossima sfida tra Lazio e Inter: "Sarà una gara delicata per entrambe le squadre, molto difficile per i biancocelesti. Complicato dire come va affrontata, a volte pensi un piano partita poi tutto cambia in campo. Sono due squadre che sanno gocare a calcio, credo che si sfideranno a viso aperto. Litigio Agnelli-Conte? E' rimasta della rugine, è stata una brutta scena, entrambi non hanno fatto una bella figura. Potevano evitare. I miei ricordi di Lazio-Inter? Era sempre dura, la squadra nerazzurra era una bestiaccia".