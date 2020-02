Lazio, Garlaschelli: "Immobile-Correa meglio di Higuain-Dybala. Che crescita del gruppo!"

Si parla spesso dei quattro tenori, dei singoli, ma la vera forza della Lazio è il collettivo. La pensa così Renzo Garlaschelli, storico ex biancoceleste intervenuto sulle frequenze di Radio Centro Suono: "Se Milinkovic giocasse sempre così sarebbe il migliore al mondo. La squadra sta bene, e la vittoria è stata frutto del gruppo, non dei singoli. In questo momento la Juventus non mi diverte. Le due squadre che al momento sanno giocare il miglior calcio sono Lazio e Atalanta, la stessa Inter nonostante le spese importanti non mi convince. Acerbi simboleggia la crescita della Lazio, nessuno si aspettava che potesse raggiungere questi livelli. Anche la difesa merita un voto altissimo, ma come dicevo prima è il collettivo che sta emergendo: la retroguardia trae beneficio dal lavoro e dalla copertura garantiti dal centrocampo". E anche l'attacco è micidiale: "Immobile e Correa in questo momento sono tra i migliori attaccanti in assoluto. La Juventus ha Ronaldo, ma se dovessi scegliere tra Higuain-Dybala o Immobile-Correa, punterei sicuramente sui laziali. Sarà importante recuperare al meglio l'argentino, Caicedo si sta facendo valere ma, quando sono al 100%, non è all'altezza dei suoi compagni di reparto".

