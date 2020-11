Lazio, Garlini: "Crotone campo difficile. Correa? Giocatore da Champions"

L'ex attaccante della Lazio Oliviero Garlini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del momento che stanno vivendo i biancocelesti e dei prossimi impegni della squadra di Inzaghi: "La Lazio adesso è attesa da 5 gare alla portata, anche se le gare vanno sempre giocate. Sabato ci sarà il Crotone, un campo dove i biancocelesti non hanno mai vinto. La squadra calabrese è tosta, ha un'idea di gioco collaudata. La squadra di Stroppa ha sofferto l'impatto con la massima serie ma ha calciatori di qualità che sanno essere pericolosi. Caicedo? Mi piace molto, è in forma. Oltre ai gol, è bravo a far salire la squadra, senza mai fare polemica. Ha il merito di saper entrare subito in partita, grazie anche all'aiuto dei suoi compagni. Mi sta piacendo molto anche Correa, un calciatore da Champions League. Sa saltare sempre il primo avversario e poi puntare la porta. Attendo poi Muriqi: non si è ancora visto il vero Vedat ma c'è tempo per rimediare".

