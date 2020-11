Mancini, la FIGC prepara il rinnovo ma deve sbrigarsi: lo United fa sul serio

È sotto gli occhi di tutto il mondo calcistico l'ottimo rendimento con la Nazionale del ct Roberto Mancini. Il tecnico ha attirato le sirene di tanti top club, e con il contratto in scadenza 2022, la FIGC ha intenzione di proporre un rinnovo all'allenatore per renderlo un ct da lungo corso con l'Italia. L'eventuale futuro di Mancini, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe decidersi dopo l'Europeo, con il Manchester United seriamente interessato a "soffiarlo" all'Italia, e a guidare una lista di grandi club tutti interessati al "Mancio". I prossimi mesi saranno decisivi per capire il destino del tecnico ex Lazio.

