Lazio, oggi nuovo tampone per Immobile: la situazione

Continua la telenovela tamponi per Ciro Immobile. Oggi per l'attaccante della Lazio ci sarà una nuova puntata, quella del sesto test nel giro di pochi giorni. Finiti i 10 giorni di isolamento da quel venerdì 6 novembre prima della partita con la Juventus. Da lì, tra quelli per la Lazio e quelli per la Nazionale a cui se ne sono aggiunti 2 svolti in forma privata, Immobile ha svolto ben 5 test che con quello di oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, saliranno a 6. Una prova di forza che il bomber partenopeo spera di superare una volta per tutte con la negativizzazione e il via libera da parte della asl a riprendere allenamenti e partite, come avvenuto per Lucas Leiva. Gli altri calciatori hanno svolto i tamponi ieri e si sottoporranno ad un altro giro di test sia domani che venerdì, alla vigilia della partenza per Crotone.

