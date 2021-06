Lazio, Gautieri: "Giusto che Inzaghi abbia cambiato. Sarri è perfetto"

Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com toccando vari temi riuardanti la prossima Serie A. Le sue parole sull'approdo di Simone Inzaghi all'Inter e sull'ipotesi Maurizio Sarri per la Lazio: "Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario. Giusto che abbia cambiato squadra dopo tanti anni e che sia andato in un top club. Conte però ha lasciato un’impronta importante. Sarri? Strano che un allenatore così bravo sia stato fuori. È un tecnico perfetto e lo ha dimostrato facendo giocare un grande calcio a tutte le sue squadre. È l’allenatore giusto per la Lazio".