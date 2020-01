Lazio, Giannichedda: "Con Giroud sarebbe stata una rosa da scudetto"

Intervenuto a Italia Sera nel corso della trasmissione ‘65 e mezzo, il Fantacalcio in TV’, l'ex biancoceleste Giuliano Giannichedda ha commentato così la corsa scudetto e i colpi che ha regalato il mercato invernale: "La Lazio con un innesto importante (Giroud ndr) poteva lottarsela fino alla fine per lo scudetto. Se mi aspettavo una lotta a tre per lo scudetto? In realtà no, anche se sapevo che la Lazio era forte, perché il presidente Lotito ha mantenuto un’ossatura importante: avere in rosa Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Correa e Acerbi vuol dire avere cinque giocatori di prima fascia. E in Italia quando hai giocatori così riesci a stare nelle prime posizioni. La squadra biancoceleste ha fatto tantissimi punti, ma davanti c’è sempre la Juve e in questo momento l’Inter che sono due corazzate. L’Inter ha diminuito il gap con la Juve, se Conte riesce a far inserire sia Moses che Eriksen è al pari dei bianconeri, poi subito sotto c’è la Lazio".



INZAGHI - "È stato bravo perché è rimasto lì, ha avuto la pazienza di aspettare, è cresciuto nelle giovanili, ha sfruttato la sua occasione. Quando giocava aveva una grande dote che gli è utile ancora ora: conosceva tutti i giocatori, ogni singola caratteristica. È stato molto bravo, ha trovato anche l’ambiente giusto: Lotito, che ora è diventato un presidente importante, il direttore sportivo Tare, che riesce a giocare giocatori interessanti. Con un gruppo di lavoro così poi i risultati si vedono".