Lazio, Gila a LSC: "Baroni ci ha caricato, questa squadra è affamata"

Dopo la netta vittoria della Lazio contro la Real Sociedad, Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Sono molto contento, la squadra ha fatto una grande prestazione soprattutto nel primo tempo. Abbiamo messo in campo un'ambizione pazzesca, il gol subito ci ha aiutato tanto come la loro espulsione. Si è messo tutto facile, ma in realtà la partita era molto complicata. Il mister ci ha detto chiaramente che dovevamo affrontare questa gara come tutte le altre. Era importante mantenere il primo posto e vincere. Altri gol? Magari, magari, così posso aiutare la squadra (ride, ndr). Durante la stagione ci sono dei momenti in cui sei più in difficoltà, l'importante è mantenere la testa giusta e forte per riprendere il tuo percorso e dimenticare il passato. Ora pensiamo solo alla Fiorentina. In questa Lazio si vede che c'è un'altra fame. Siamo giovani e ambiziosi, dobbiamo andare avanti così perché sicuramente raggiungeremo cose belle".