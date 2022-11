Lazio, Gila vede la "strada giusta". Il post sui social: "Roma è biancoceleste!" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non è sceso in campo in occasione del derby della Capitale, ma Mario Gila ha voluto partecipare, al pari degli altri giocatori, ai festeggiamenti partiti immediatamente dopo il triplice fischio dell'arbitro. Lo spagnolo ha condiviso una foto che lo ritrae sotto la Nord, per poi aggiungere: "Oggi Roma si veste di biancoceleste. Andiamo raga, questa è la strada giusta".

