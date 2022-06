Lazio, Giordano: "Cancellieri investimento per il presente. Vice Immobile? No, è più simile a..."

La Lazio si muove sul mercato e dopo Marcos Antonio ha portato nella Capitale Matteo Cancellieri, classe 2022 arrivato dal Verona. Sul nuovo acquisto è intervenuto anche l'ex biancoceleste Bruno Giordano che ha dato il suo giudizio in merito ai microfoni di Radiosei: "L’investimento non è per il futuro, ma per l’immediato. 7-8 milioni di euro sono una cifra importante, già in passato si intravedevano buone qualità in questo ragazzo. Deve partire dalle retrovie con la fame per il posto da titolare. Il suo inserimento forse allontanerà gli altri giovani in rampa di lancio (Moro e Romero, ndr), ma potrebbero andare in prestito. La Lazio deve programmare certo, ma anche portare a casa i risultati.

Spero che Cacellieri possa alzare il livello della panchina. Giocatore con potenzialità, deve ancora completarsi a livello fisico ma è resistente ed ha un ottimo mancino. E’ un ottimo prospetto, spero che i tifosi non si fossilizzino sul fatto che è passato per la Roma, sarebbe deleterio per il ragazzo. Vice Immobile? Assolutamente no, non è un giocatore d’area di rigore. Non ha l’istinto del bomber, ha bisogno di spazi e tiene bene la velocità. E’ molto più simile a Felipe Anderson per caratteristiche, è un esterno”.