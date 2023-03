Lazio, Giordano: "Il vice-Immobile? Basta scommesse! Ecco alcuni nomi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'assenza di Immobile in questa stagione si sente: la Lazio ha valorizzato la sua difesa, come mostra il dato sui clean sheet, ma ha perso molto sul piano delle marcature. Anche contro l'AZ Alkmaar, e probabilmente nel derby, Sarri dovrà fare a meno del suo bomber, tornando a riproporre un attacco leggero e chiamando Felipe Anderson su tutti agli straordinari. L'assenza di una riserva di ruolo si fa sentire e a questo riguardo, proponendo qualche nome, si è espresso Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei:

"Un vice di Immobile per il futuro della Lazio? Io cercherei un calciatore che possa subito fare il titolare, non può andare a spendere tanti soldi per uno che non cambia le cose posticipando poi la risoluzione del problema. Devi avere quello che hanno le grandi squadre, due titolari per il ruolo. Se vuoi essere competitivo è questa la strategia giusta, bisogna andare sulle certezze, non è più tempo per le solite scommesse. Quello di Holjund è stato un investimento importante per un giovane, si possono fare entrambe le cose insieme. Se vai a prendere un giocatore come Beto vai sul sicuro. Uno così nella Lazio ci può stare tranquillamente, può fare anche il titolare e ha un’età che ti assicura anche un futuro. Un attaccante affidabile è anche Sanabria. E’ un calciatore che sa giocare a calcio e tra l’altro ha caratteristiche che possono essere giuste per il gioco di Sarri. Non è un grande goleador ma sa cucire il gioco. La cosa importante è andare su un prospetto che possa darti delle garanzie, poi se il giocatore non rende non puoi darti troppe colpe perché in teoria sei andato sul sicuro".