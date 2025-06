Lazio, Giordano: "Pio Esposito? Ha grande freddezza. Lui e Floriani..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Francesco Pio Esposito è stato accostato nelle ultime ore alla Lazio. Il bomber dello Spezia sarebbe molto gradito dalle parti do Formello per la sua giovane età e le caratteristiche offensive già messe in mostra in Serie B. A commentare la sua candidatura, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, è stato l'ex bomber Bruno Giordano:

"Esposito ci può stare nella Lazio, sta seguendo le orme del fratello. Sebastiano è più pronto, ma lui ha freddezza e lo dimostra anche l'ultimo gol contro lo Spezia. Non possiamo aspettarci che ci porti in Europa League, ma è un giocatore che può dare una mano nel corso della stagione. Un discorso simile a quello che si può fare per Floriani Mussolini. Non credo, però, che l'Inter lo regali: anche loro ci sperano per il futuro".

