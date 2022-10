Lazio, Giordano: "Senza Immobile c'è da pedalare. Atalanta baciata dalla fortuna"

TUTTOmercatoWEB.com

Gara con l'Udinese alle spalle. La Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a un'altra gara importantissima al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Anche senza Ciro Immobile i biancocelesti dovranno dare il loro meglio per raccogliere punti su un campo così difficile. Sulla classifica e sulle prime dieci giornate di Serie A ha detto la sua Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "La Lazio ha preso un buon punto visto come si era messa la gara. L’Udinese è una delle migliori del momento e l’hai affrontata senza il tuo miglior giocatore, Immobile. Ora c’è da pedalare. E’ una classifica divisa in due tronconi, squadre come la Fiorentina non hanno la forza di vincere 4-5 gare di fila per rientrare. Udinese ed Atalanta stanno facendo un campionato super, possono giocarsi l’Europa in questo campionato così livellato. Gli orobici hanno mentalità, in questo momento mi sembrano baciati dalla fortuna, tutto quello che fa gli riesce".