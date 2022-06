Lazio, gita in barca per il Mago con Alberto Moreno e Pau Torres

Luis Alberto si gode le vacanze e fa tappa ad Ibiza dove oggi si è goduto una giornata in barca in compagnia di Alberto Moreno e Pau Torres...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si gode le ultime settimane di vacanza Luis Alberto, poi sarà tempo di rimettersi gli scarpini e tornare a lavorare. In questo periodo il Mago si sta godendo i suoi giorni di relax in patria, più precisamente a Ibiza, tappa ormai fissa delle sue pause estive. Oggi lo spagnolo e la moglie Patricia hanno deciso di fare un giro in barca ma non erano da soli. Insieme a loro, infatti, a fargli compagnia in questa giornata di mare, c'erano i giocatori del Villareal: Alberto Moreno e Pau Torres con le rispettive compagne. Entrambi in passato accostati alla Lazio, i due sono molto amici con il numero 10 biancoceleste che spesso sfrutta queste giornate per rivedere colleghi o ex compagni dopo la stagione calcistica. A testimoniare la loro giornata insieme sono state le foto pubblicate su Instagram dalla moglie del Mago, Patricia.