Lazio, Giudice Sportivo: confermata la squalifica di Fares, Lucas Leiva entra in diffida

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, in seguito alla 34ª giornata di campionato. In casa Lazio confermata la squalifica di Fares che sarà costretto a saltare il prossimo match contro la Fiorentina. Nona sanzione stagionale per Lucas Leiva che entra nella lunga lista dei diffidati biancocelesti insieme a Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo e Andreas Pereira. Terzo cartellino giallo per Cataldi. Oltre a Fares, salterà la gara del Franchi per squalifica anche Igor, difensore brasiliano viola.