Lazio, Giudice Sportivo: Parolo entra in diffida, terza sanzione per Radu

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, in merito all'undicesima giornata di Serie A 2019-2020. In casa Lazio, da segnalare la quarta sanzione per Marco Parolo: il centrocampista biancoceleste ha ricevuto il suo quarto cartellino giallo del campionato nel match di domenica scorsa contro il Milan per comportamento scorretto nei confronti di un avversario - si legge nella nota del Giudice. Terza sanzione, invece, per Stefan Radu. Per il resto, si riscontrano due giornate di squalifica per Josip Ilicic dell'Atalanta per condotta gravemente antisportiva.

