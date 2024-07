Lazio, Guendouzi sul Marsiglia di Tudor: "È difficile adattarsi al suo gioco"

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ormai noti a tutti i problemi tra Igor Tudor e Matteo Guendouzi. I due, sia al Marsiglia che alla Lazio, non si sono mai trovati bene insieme, tanto che il centrocampista era pronto a lasciare la Capitale in caso di permanenza del croato. A questo proposito il francese ha spiegato i motivi dell'incompatibilità con il tecnico in una lunga intervista ai microfoni di Carré. Di seguito le sue dichiarazioni.

"I problemi con Tudor al Marsiglia? Avevo un rapporto così forte con Sampaoli che per me è stato difficile cambiare allenatore. Mi sono adattato bene all'inizio, ho dato il massimo. Ma è difficile passare da un estremo all’altro. Si passa dal calcio di possesso al calcio di transizione, con un pressing molto alto e molta intensità. Tutto quello su cui hai lavorato per un anno va in malora per ricominciare con un nuovo progetto di gioco. Bisognava adattarsi in fretta. È stato faticoso mentalmente perché in allenamento non facevamo le cose che ci piacevano di più. Non è stato facile. Però abbiamo messo al primo posto l’aspetto professionale. Tutti abbiamo dato il massimo per realizzare l'idea di gioco dell'allenatore. Abbiamo dato tutto in campo. A fine stagione eravamo un po' stanchi e non tenevamo più il passo mentalmente. Passare da uno stile di gioco a un altro nel giro di pochi mesi è stato davvero molto difficile".