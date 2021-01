Lazio, Hoedt lancia il sorteggio: "Vi regalo due maglie del derby" - FOTO

Gioia derby ancora presente nonostante la stracittadina sia stata giocata ormai tre giorni fa. Ma del resto è così: quando si vince una partita così importante e nel modo in cui l'ha vinta la Lazio è giusto festeggiare a dovere. Per questo il difensore biancoceleste Wesley Hoedt ha deciso di fare una bella sorpresa ai tifosi: l'olandese tramite il suo profilo social ha lanciato il sorteggio per regalare due magliette proprio della gara di venerdì scorso.

COME PARTECIPARE AL SORTEGGIO

