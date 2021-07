Lazio, i gol di Caicedo e Luis Alberto nella prima amichevole stagionale - VIDEO

Con un secco 10-0 la Lazio liquida la Top 11 Cadore nella prima amichevole della stagione. In gol, oltre a Vavro, Lazzari, Muriqi, Leiva, Moro e Felipe Anderson, anche Caicedo e Luis Alberto entrambi autori di una doppietta. La società ha postato i video del rigore realizzato dall'attaccante ecuadoregno e dell'ultimo gol del match siglato dal 'Mago'. Eccoli di seguito.

90’ | #LazioTRC 10-0



El Diez per il dieci a zero: doppietta anche per @10_luisalberto #Auronzo2021 #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/95x7bNRCGt