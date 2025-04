Lazio | I guanti di Svilar salvano la Roma: il dato della prestazione record

La Lazio si esalta, la Roma cerca di gestire. Ranieri ha cercato di non perdere, Baroni voleva vincere. Un punto per uno che non fa male a nessuno, ma alla Lazio due in più sarebbero serviti come il pane. La verità è che il pareggio strappato dai giallorossi ha un solo artefice. Il suo nome è Mile Svilar, poritere giallorosso che ha parato anche l'imparabile.

Gli uomini di Baroni hanno creato tante occasioni, purtroppo per loro l'ex Benfica era troppo in forma. Poca cattiveria e cinismo caratterizzano un po' una Lazio che in questa stagione spreca troppo, ma è altrettanto vero che Svilar ha realizzato la sua miglior prestazione stagionale. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il portiere giallorosso ha evitato ai suoi di subire 2.5 gol secondo il modello degli Expected Goals on Target (il dato sarebbe 3.5 xGoT, ma il gol di Romagnoli lo abbassa). Prestazione da record per Svilar, il quale non aveva mai raggiunto questi numeri in un match di Serie A.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.